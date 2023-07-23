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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя ImaiHel
О себе
Смотрю аниме и сериалы, играю в игры. С удовольствием схожу куда-нибудь или просто прогуляюсь)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🐈 Домашние животные🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры
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