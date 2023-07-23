Кемерово

Профиль пользователя ImaiHel

О себе Смотрю аниме и сериалы, играю в игры. С удовольствием схожу куда-нибудь или просто прогуляюсь)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Кемерово