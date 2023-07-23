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Кемерово
Профиль пользователя iHero89

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О себе

Девиз по жизни: "Нас никогда не сбить с пути, нам всё равно куда идти".

Люблю гастрономические эксперименты, а вы ели арбуз с селёдкой? Это почти вкусно.

Люблю слушать музыку. Разную. В основе своей рок (прям во всех его проявлениях), рэпчик(чтоб четкий про любовь), попсу (особенно по утрам, когда у коллеги по утрам играет Солнце Монако на будильнике).

Шахтер всю свою сознательную жизнь. Мечтаю войти в айти после тридцати.

Играю на гитаре, на компьютере и на нервах.

Люблю путешествия, но чтобы можно было взять с собой пиво.

Люблю пиво(томатное гозе очень сильно лююлю). И томатный сок (на 85% состою из томатного сока)

Ну и вообще всё люблю.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Кемерово → пообщаться

Заценю ваши смешные стишки пирожки. Или совместно с вами обкашляю вопросик.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя N.I.K.A

Пермь → пообщаться

Хочу найти людей для общения, в дальнейшем друзей☺️

Откликнулись 3 участника

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