О себе

Ух, ща как распишу все, что общаться будет не о чем.



- Душнила.



-Материалист с вкраплениями идеалиста.



- Неравносторонний прямострадальник.



- Рисую и леплю, но желание лепить и рисовать на меня накатывает примерно раз в полгода. И это не хобби, скорее либо сублимация, либо попытка занять себя хоть чем-то, когда скучно, поэтому выходит весьма посредственно, но бабушке нравится.



- Люблю слушать лекции по астрономии, антропологии, микологии и т.д и т.п., но поскольку слушаю я их фоном, либо в качестве развлечения, то можно догадаться, что запоминаемость этих лекций стремится к нулю.



-Аниме и люблю, и не люблю. Большинство выходящих анимех не выношу, ибо посредственные гг и сюжеты, юмор пятого класса и при просмотре складывается ощущение, будто читаешь фанфик, который пытался писать в 12 лет, короче кринж. Бывает, заходит аниме с таким юмором, где все так плохо, что аж хорошо, на грани абсурда, но это редкость и под хорошее настроение (пивас). Есть любимые анимехи: Созданный в бездне (из милоты в треш), Гуренн Лаган, пожиратель душ (видимо, потому, что первое просмотренное), Невиданный цветок (сопли, но зашло), Стальной Алхимик, само собой. Адский рай подаёт надежды на что-то интересное. Это так, что по-быстрому вспомнила.



-Из игр играла в Wow, естественно 335 на пиратках, на оффе тоже, но там ребята забросили, а одной скучно и пока не хочется. А так в актуал бы, но тоже осваивать пока влом.

Симс 4, как женская дота. Там в основном строю. Перестоила 2 городка, ну, и кучу домов своей мечты наклепала.



- Музыка. В основном рок, что-то из постхардкора. Но, как известно, от SOAD до МейбиБейби один шаг.



- Читаю. Но тоже наплывами. Могу год ничего не читать, кроме пикабу и ленты вк, а потом запоем несколько книг подряд, тут пока на что-то скучно не наткнусь, что читать перехочется.



- Вообще, можно заметить, что у меня все увлечения наплывами. Наплывы чередуются, но я не ныряю в них глубоко, барахтаюсь где-то на поверхности.