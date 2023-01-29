Кемерово
Профиль пользователя dishka
О себе
мне нравится музыка,вспак,фейс,и не только, обожаю такие музыки,также очень люблю домашних животных,у меня у самой кошка есть.Больше не разрешают,к сожалению ((
гулять очень люблю,но не с кем,тут и хочу найти подруг. Мне не 21,а 11, простите ((
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Кемерово
Ищешь друзей и компанию в городе Кемерово?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кемерово.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.