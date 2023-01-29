мне нравится музыка,вспак,фейс,и не только, обожаю такие музыки,также очень люблю домашних животных,у меня у самой кошка есть.Больше не разрешают,к сожалению (( гулять очень люблю,но не с кем,тут и хочу найти подруг. Мне не 21,а 11, простите ((

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🐈 Домашние животные

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