Кемерово
Профиль пользователя Dasha_Well
О себе
Я раньше занималась лёгкой атлетикой 6 лет, но уже бросила,а вот заниматься спортом доя себя нет. Пытаюсь учить английский,сейчас стала активно заниматься саморазвитием и пытаться себя полюбить,да... Занималась игрой на фортепиано 7 летно так так я уже давно закончила, уже потихоньку начинаю забывать ноты
Хочу научиться играть на гитаре, также я пропагандирую активный и здоровый образ жизни, как бы... сходить в ночной клуб по попеть в караоке? Да! но пить алкоголь и курить кальян параллельно точно нет. Хотелось бы найти людей с которыми я могу развиваться,ходить может быть на какие-нибудь выставки,в общем активничать,развиваться мозг и учить новое:)
Была в сети две недели назад
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