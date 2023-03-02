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Кемерово
Профиль пользователя Dasha_Well

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О себе

Я раньше занималась лёгкой атлетикой 6 лет, но уже бросила,а вот заниматься спортом доя себя нет. Пытаюсь учить английский,сейчас стала активно заниматься саморазвитием и пытаться себя полюбить,да... Занималась игрой на фортепиано 7 летно так так я уже давно закончила, уже потихоньку начинаю забывать ноты
Хочу научиться играть на гитаре, также я пропагандирую активный и здоровый образ жизни, как бы... сходить в ночной клуб по попеть в караоке? Да! но пить алкоголь и курить кальян параллельно точно нет. Хотелось бы найти людей с которыми я могу развиваться,ходить может быть на какие-нибудь выставки,в общем активничать,развиваться мозг и учить новое:)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь
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