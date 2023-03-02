О себе

Я раньше занималась лёгкой атлетикой 6 лет, но уже бросила,а вот заниматься спортом доя себя нет. Пытаюсь учить английский,сейчас стала активно заниматься саморазвитием и пытаться себя полюбить,да... Занималась игрой на фортепиано 7 летно так так я уже давно закончила, уже потихоньку начинаю забывать ноты

Хочу научиться играть на гитаре, также я пропагандирую активный и здоровый образ жизни, как бы... сходить в ночной клуб по попеть в караоке? Да! но пить алкоголь и курить кальян параллельно точно нет. Хотелось бы найти людей с которыми я могу развиваться,ходить может быть на какие-нибудь выставки,в общем активничать,развиваться мозг и учить новое:)