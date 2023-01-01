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Кемерово
Профиль пользователя Damir77

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О себе

Мне нравится уравновешенность и спокойствие собеседника, когда с ним вступаю в диалог)
Люблю юмористичных и тактильных людей)
Слушаю зарубежную музыку(рэп)
Увлекаюсь медициной)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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