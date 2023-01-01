Кемерово

Профиль пользователя Damir77

О себе Мне нравится уравновешенность и спокойствие собеседника, когда с ним вступаю в диалог)

Люблю юмористичных и тактильных людей)

Слушаю зарубежную музыку(рэп)

Увлекаюсь медициной)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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