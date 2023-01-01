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Кемерово
Мне нравится уравновешенность и спокойствие собеседника, когда с ним вступаю в диалог)
Кемерово
Профиль пользователя Damir77
О себе
Мне нравится уравновешенность и спокойствие собеседника, когда с ним вступаю в диалог)
Люблю юмористичных и тактильных людей)
Слушаю зарубежную музыку(рэп)
Увлекаюсь медициной)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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