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Кемерово
Профиль пользователя Ari__na

фото пользователя Ari__na

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

События пользователя

Кемерово → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе, кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina28

Кемерово → прогуляться, перекусить

Я живу в Кировском, буду рада общению

Откликнулись 2 участника

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