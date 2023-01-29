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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя Ari__na
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
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