Кемерово
Профиль пользователя Annushka
О себе
Привет, меня Аня зовут. From Siberia, так сказать
Люблю Смешариков😂 Смотрю фантастику, детективы, сериалы про расследования, уважаю следствие вели с Леонидом Каневским.
Увлекаюсь рыбалкой, могу и тебя научить. Часто бываю на природе
Шарю за SMM, могу помочь советом в этом вопросе.
Люблю шить одежду, готова за себестоимость отшить все, что захотите.
Ищу крутых, интересных людей, готовых к приключениям
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
События пользователя
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