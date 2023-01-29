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Кемерово
Обучаюсь на программирование. Большую часть времени нахожусь дома.
Кемерово
Профиль пользователя AlRa
О себе
Обучаюсь на программирование. Большую часть времени нахожусь дома.
Люблю смотреть старые фильмы и пообщаться обо всяком.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
Не нравится:
☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться
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