Кемерово

Профиль пользователя AlRa

О себе Обучаюсь на программирование. Большую часть времени нахожусь дома.

Люблю смотреть старые фильмы и пообщаться обо всяком.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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