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Кемерово
Профиль пользователя AlRa

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О себе

Обучаюсь на программирование. Большую часть времени нахожусь дома.
Люблю смотреть старые фильмы и пообщаться обо всяком.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться
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