⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя Zilya

фото пользователя Zilya

О себе

Изучаю новое интересное направление, могу и вам рассказать😉
Люблю общаться, гулять, изучаю психологию😍 Люблю узнавать новое🔥 Строю бизнес будущего🚀 тряпки, бады,коктейли не продаю❌
Люблю общаться с интересными, амбициозными людьми

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Поделиться крутой информацией 🔥

маленькое фото пользователя Lily_15
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

маленькое фото пользователя Polina5689
маленькое фото пользователя AndreiLisiutin
маленькое фото пользователя Mamleev
маленькое фото пользователя GROOVMEN
маленькое фото пользователя Lera2007
маленькое фото пользователя Lera_K
маленькое фото пользователя Kristina32
маленькое фото пользователя AnZg
маленькое фото пользователя Annik
маленькое фото пользователя Ilyaska
маленькое фото пользователя Irina.Shu
маленькое фото пользователя Aigulka
маленькое фото пользователя Nastya68
маленькое фото пользователя rococosha
маленькое фото пользователя Gusya
маленькое фото пользователя Razily
маленькое фото пользователя solo
маленькое фото пользователя Fariida_3
маленькое фото пользователя DMITRIi5
маленькое фото пользователя kira1504
маленькое фото пользователя RandAltor
маленькое фото пользователя glimres
маленькое фото пользователя kayiluy
маленькое фото пользователя ahkEmil
маленькое фото пользователя Reed
маленькое фото пользователя Miha35
маленькое фото пользователя 1ispolinsky
маленькое фото пользователя elvinkaa

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам