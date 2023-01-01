Казань

Профиль пользователя Zilya

О себе Изучаю новое интересное направление, могу и вам рассказать😉

Люблю общаться, гулять, изучаю психологию😍 Люблю узнавать новое🔥 Строю бизнес будущего🚀 тряпки, бады,коктейли не продаю❌

Люблю общаться с интересными, амбициозными людьми

Была в сети на прошлой неделе

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