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Казань
Изучаю новое интересное направление, могу и вам рассказать😉
Казань
Профиль пользователя Zilya
О себе
Изучаю новое интересное направление, могу и вам рассказать😉
Люблю общаться, гулять, изучаю психологию😍 Люблю узнавать новое🔥 Строю бизнес будущего🚀 тряпки, бады,коктейли не продаю❌
Люблю общаться с интересными, амбициозными людьми
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
События пользователя
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