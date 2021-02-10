Казань
Профиль пользователя Zayac_01

фото пользователя Zayac_01

О себе

Люблю прогулки, квизы, чтогдекогда и настолки. В свое время увлекался походами и бальными танцами.
Любил читать в детстве. Тяготел к классической литературе, поэтому могу поддержать разговор про романы Достоевского, например. А вот про современную не смогу, увы.
Интроверт с чувством юмора. Могу пошутить не только про говно, но и про 49.5 при случае.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → пообщаться

Познакомиться с интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aidar_2005
Казань → Другое

Предлагаю съездить на голубой залив.

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