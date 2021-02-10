Люблю прогулки, квизы, чтогдекогда и настолки. В свое время увлекался походами и бальными танцами. Любил читать в детстве. Тяготел к классической литературе, поэтому могу поддержать разговор про романы Достоевского, например. А вот про современную не смогу, увы. Интроверт с чувством юмора. Могу пошутить не только про говно, но и про 49.5 при случае.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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