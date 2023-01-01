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Казань
Профиль пользователя Yeskel290

фото пользователя Yeskel290

О себе

Люблю драйв, не сижу на месте, постоянно что-то делаю, изучаю что-то новое для себя. Нравится петь, выдумывать различные истории на ходу)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить в Небар

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