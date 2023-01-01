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Казань
Казань
Профиль пользователя Yana.1233
О себе
Напишу потом
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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