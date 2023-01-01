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Казань
Профиль пользователя Yana.1233

фото пользователя Yana.1233

О себе

Напишу потом

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Aliyaa

Казань → прогуляться, перекусить

Найти подругу , общение

Откликнулось 5 участников

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