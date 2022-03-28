Казань
Профиль пользователя Xskobka
О себе
В основном я занимаюсь рекламой, 7/0 на работе, но всегда в центре, так что буду рад вечерней встрече. Если есть идеи на целый день - можно договориться)
Хожу в зал, будет здорово, если у тебя есть интерес к утренним/вечерним пробежкам.
Несколько лет назад подсел на адаптации в стиле nightcore и слушаю их бесконечно. Относительно недавно начал слушать гачи ремиксы и Radio Tapok
Люблю фотографировать людей, склонен к живым фотографиям, но пока ничего не обещаю)
Частенько играем на работе в мафию/шляпу, смотрим фильмы на большокюм экране, если познакомимся поближе, то приглашаю к нам, может и сработаемся😅
Люблю обниматься и кушать вкусняшки.Х)
Здорово, что теперь есть такое удобное приложение)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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