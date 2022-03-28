В основном я занимаюсь рекламой, 7/0 на работе, но всегда в центре, так что буду рад вечерней встрече. Если есть идеи на целый день - можно договориться) Хожу в зал, будет здорово, если у тебя есть интерес к утренним/вечерним пробежкам. Несколько лет назад подсел на адаптации в стиле nightcore и слушаю их бесконечно. Относительно недавно начал слушать гачи ремиксы и Radio Tapok Люблю фотографировать людей, склонен к живым фотографиям, но пока ничего не обещаю) Частенько играем на работе в мафию/шляпу, смотрим фильмы на большокюм экране, если познакомимся поближе, то приглашаю к нам, может и сработаемся😅 Люблю обниматься и кушать вкусняшки.Х) Здорово, что теперь есть такое удобное приложение)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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