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Казань
В поисках людей, с кем было бы приятно провести время (посидеть в кафе, сходить в теат, на концерт). Интровертам тоже иногда нужно общение 🙂
Казань
Профиль пользователя Vova_kzn
О себе
В поисках людей, с кем было бы приятно провести время (посидеть в кафе, сходить в теат, на концерт). Интровертам тоже иногда нужно общение 🙂
Люблю настольные игры, катание на велосипеде, отдых на природе и т.д.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться
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