Казань
Профиль пользователя Vitivan
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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📺 Политика 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Казань → Другое
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Казань → Другое
Прогуляться по летней Казани🤗
Казань → Другое
Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь
Казань → Другое
Сгонять вместе в клуб.
Казань → Другое
Друзья Казань
Казань → Другое
Замутить тусу, кто придет ?
Казань → Другое
Прогулка, может дальнейшая дружба
Казань → Другое
Прогуляться по Казани, попить вкусный кофе), можно сходить в кино)
Казань → Другое
Премьера Барби Пойти толпой в розовой одежде
Казань → Другое
Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться
Казань → Другое
Выпить в баре
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