Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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📺 Политика 🪐 Астрология / таро

Казань → прогуляться, перекусить Погулять, посидеть, сходить - по паркам, в кафе, на концерт.

Казань → собрать компанию Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.

Казань → сходить на мероприятие Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Прогуляться по Казани, попить вкусный кофе), можно сходить в кино)

Казань → Другое Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.