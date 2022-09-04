Казань
Профиль пользователя Vitivan

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Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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📺 Политика 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → собрать компанию

Собраться и поиграть онлайн. Или встретиться и выпить кофе офлайн.

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, посидеть, сходить - по паркам, в кафе, на концерт.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя Anastasiya2704
Казань → Другое

Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

маленькое фото пользователя Albibina
Казань → Другое

Сгонять вместе в клуб.

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Друзья Казань

маленькое фото пользователя Elnurka
Казань → Другое

Замутить тусу, кто придет ?

маленькое фото пользователя LizaKomarik
Казань → Другое

Прогулка, может дальнейшая дружба

маленькое фото пользователя 1Lena1
Казань → Другое

Прогуляться по Казани, попить вкусный кофе), можно сходить в кино)

маленькое фото пользователя Xskobka
Казань → Другое

Премьера Барби Пойти толпой в розовой одежде

маленькое фото пользователя Xskobka
Казань → Другое

Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

маленькое фото пользователя Valetaim
Казань → Другое

Выпить в баре

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