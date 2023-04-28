Казань
Профиль пользователя vikilee

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О себе

Люблю вкусно поеть ))
Ходить в караоке 🎤
Недавно закончила универ , скоро перееду с Казани в Корею ) любители дорам вам сюда 😇
Я очень эмпатична ) люблю людей и всегда стараюсь их понять и узнать получше )

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Казань → собрать компанию

ищу cool girls 💕

Участие в других событиях

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Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

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Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

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Поиграть в настолки

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