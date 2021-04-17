Казань
Профиль пользователя Viglits
О себе
Недавно переехала из другого города и ищу друзей для прогулок и общения
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
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