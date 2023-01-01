⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя VeneraU

фото пользователя VeneraU

О себе

Люблю слушать музыку, в основном рок и альтернатива, люблю гулять по лесу, занимаюсь растяжкой

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя yana96

Казань → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, прогуляться по городу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя kamillastas

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу,пообщаться

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

маленькое фото пользователя Yagha
маленькое фото пользователя Slyfox
маленькое фото пользователя Albibina
маленькое фото пользователя Brajana
маленькое фото пользователя Valeria_SA
маленькое фото пользователя danillykk
маленькое фото пользователя Dass
маленькое фото пользователя ov_dash
маленькое фото пользователя KsushaRN22
маленькое фото пользователя Roza9
маленькое фото пользователя Vitivan
маленькое фото пользователя Islam01
маленькое фото пользователя BazarVokzal
маленькое фото пользователя Aigulka
маленькое фото пользователя Aliyaa
маленькое фото пользователя Xskobka
маленькое фото пользователя RusBizhoev
маленькое фото пользователя KsuRN
маленькое фото пользователя Lily_15
маленькое фото пользователя 1983
маленькое фото пользователя NoaRox
маленькое фото пользователя Giselle
маленькое фото пользователя Eva11v
маленькое фото пользователя Nastya68
маленькое фото пользователя Nexus
маленькое фото пользователя Zullu
маленькое фото пользователя Elmi.21
маленькое фото пользователя Pretor

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам