Казань
Профиль пользователя Valeria_SA

фото пользователя Valeria_SA

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое

прогуляться потусить )

маленькое фото пользователя Ilnaz
Казань → Другое

Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

маленькое фото пользователя Kemal
Казань → Другое

Чай с вкусняшками

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