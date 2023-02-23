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Казань
Казань
Профиль пользователя Valeria55
О себе
Читаю книги по психологии,хожу в фитнес зал,стараюсь активно отдыхать.Ищу открытых легких на подтем людей☺️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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