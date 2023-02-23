Казань

Профиль пользователя Valeria55

О себе Читаю книги по психологии,хожу в фитнес зал,стараюсь активно отдыхать.Ищу открытых легких на подтем людей☺️

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