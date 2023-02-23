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Казань
Профиль пользователя Valeria55

фото пользователя Valeria55

О себе

Читаю книги по психологии,хожу в фитнес зал,стараюсь активно отдыхать.Ищу открытых легких на подтем людей☺️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Курск → пообщаться

Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ma_ria

Киров → прогуляться, перекусить

куда-нибудь сходить, прогуляться

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Thareo

Киров → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Откликнулся 1 участник

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