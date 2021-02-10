Казань
Профиль пользователя Tomatodor

фото пользователя Tomatodor
фото #2 пользователя Tomatodor
фото #3 пользователя Tomatodor
фото #4 пользователя Tomatodor
фото #5 пользователя Tomatodor
фото #6 пользователя Tomatodor
фото #7 пользователя Tomatodor
фото #8 пользователя Tomatodor
фото #9 пользователя Tomatodor

О себе

Привет, я Майя и мне 23😅В последнее время ничего особо не делаю, работаю и только. Раньше занималась музыкой, играла на различных инструментах, ходила на множество рок-концертов. Порой мне этого сильно не хватает.
Рада прогулкам на свежем воздухе, можно и не на очень свежем😅Могу казаться странной, потому что если чувствую что мне с человеком комфортно, то начинают вылезать всякие придурковатости.
Считаю себя человеком не очень сговорчивым, немного интровертом, с множеством зажимов и кучей способов закрыться ото всех, но это порой мне во вред, потому что когда я хочу наладить контакты, найти друзей или хотя бы хороших знакомых, моя психика работает на стоп. Я не ищу человека, который меня «спасет», я ищу друзей (и только друзей, или подругу), с 0 намеком на интим (я в отношениях, с которыми(ой) мне будет комфортно. Возможно, таких(ую) же, со старыми травмами, потому что я не готова производить хорошее впечатление и носить маску крутой девчонки. Я не такая. Но все-же я буду рада попытать удачу и пообщаться с кем-то прямо сейчас.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Казань → пообщаться

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя Dasha13
Санкт-Петербург → Другое

буду рада всем)

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя PolinaVep
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти друзей с похожими интересами 😊

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.