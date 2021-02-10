Привет, я Майя и мне 23😅В последнее время ничего особо не делаю, работаю и только. Раньше занималась музыкой, играла на различных инструментах, ходила на множество рок-концертов. Порой мне этого сильно не хватает. Рада прогулкам на свежем воздухе, можно и не на очень свежем😅Могу казаться странной, потому что если чувствую что мне с человеком комфортно, то начинают вылезать всякие придурковатости. Считаю себя человеком не очень сговорчивым, немного интровертом, с множеством зажимов и кучей способов закрыться ото всех, но это порой мне во вред, потому что когда я хочу наладить контакты, найти друзей или хотя бы хороших знакомых, моя психика работает на стоп. Я не ищу человека, который меня «спасет», я ищу друзей (и только друзей, или подругу), с 0 намеком на интим (я в отношениях, с которыми(ой) мне будет комфортно. Возможно, таких(ую) же, со старыми травмами, потому что я не готова производить хорошее впечатление и носить маску крутой девчонки. Я не такая. Но все-же я буду рада попытать удачу и пообщаться с кем-то прямо сейчас.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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