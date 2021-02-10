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Казань
Профиль пользователя Toasty

фото пользователя Toasty

О себе

Все узнаешь в процессе общения

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Смоленск → прогуляться, перекусить

Узнать что то новое

Брянск → прогуляться, перекусить

Встретиться и обсудить все на свете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Teo._.dor

Смоленск → прогуляться, перекусить

Кто-то в Смоленске выходит гулять?😅

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Diana86

Брянск → пообщаться

Грустно, очень грустно(

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Vikchi_v

Брянск → прогуляться, перекусить

Обсудить всё на свете

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dashm

Воронеж → пообщаться

Расскажи как прошел твой день

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Plz_dstr_m

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

Откликнулись 2 участника

анонимный пользователь

Орел → прогуляться, перекусить

Прогуляюсь по парку, кто со мной?)

Откликнулся 1 участник

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