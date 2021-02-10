Казань
Профиль пользователя TimurABZ

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О себе

Программист, симпатизирует вьетнамская еда и активный отдых😅

Профиль обновлён 16 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

✝️ Религия 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посмотреть фильм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

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