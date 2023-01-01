О себе

Мне 28. Интроверт, но становлюсь очень общительной, если совпадают с человеком взгляды на жизнь и интересы)

Здесь я для того, чтобы расширить круг общения, добавить в свою жизнь больше активностей и мероприятий.

Люблю хоккей (болею за Ак Барс), разные настолки и квизы, выставки и кино, а также просто прогулки или уютные посиделки с кофе/вином.