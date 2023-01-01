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Казань
Профиль пользователя Tati95

фото пользователя Tati95

О себе

Мне 28. Интроверт, но становлюсь очень общительной, если совпадают с человеком взгляды на жизнь и интересы)
Здесь я для того, чтобы расширить круг общения, добавить в свою жизнь больше активностей и мероприятий.
Люблю хоккей (болею за Ак Барс), разные настолки и квизы, выставки и кино, а также просто прогулки или уютные посиделки с кофе/вином.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RezeDusha

Казань → собрать компанию

Сходить прогуляться пообщаться (я не алкаш, но выпить всегда готова 😅)

Откликнулись 3 участника

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