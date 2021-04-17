Казань
Профиль пользователя Svetik20

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О себе

Ищу подругу. У меня есть собачка,поэтому было бы неплохо,если ты хорошо относишься к животным.Можем вместе сходить в кино,погулять,выпить,устроить пикник или же сходить вместе в какое-нибудь заведение

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять,выпить.Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evachka
Казань → Другое

Хочу дружить

маленькое фото пользователя smllke
Казань → Другое

прогуляться ,найти подругу ,поделать классных фоточек и выпить 😝🍷🥂

маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

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