Ищу подругу. У меня есть собачка,поэтому было бы неплохо,если ты хорошо относишься к животным.Можем вместе сходить в кино,погулять,выпить,устроить пикник или же сходить вместе в какое-нибудь заведение

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

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