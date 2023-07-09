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Казань
Профиль пользователя SunStone

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О себе

Кажется, увлекаюсь всем подряд - кино и вино, история Англии и хоккей, рисование и готовка, видеоигры и чтение - что-нибудь общее найдётся. А вообще я за отдых вне стен.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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