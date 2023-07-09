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Казань
Казань
Профиль пользователя SunStone
О себе
Кажется, увлекаюсь всем подряд - кино и вино, история Англии и хоккей, рисование и готовка, видеоигры и чтение - что-нибудь общее найдётся. А вообще я за отдых вне стен.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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