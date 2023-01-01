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Казань
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О себе

Не могу уйти из книжного с пустыми руками. Смотрю ужасы, сериалы и за километры обхожу современный российский кинематограф. Со спортом на «Вы», точнее на «Вы кто такой?». Возможно, однажды, познакомимся.
Прогулки это хорошо, но предпочитаю разговоры на кухне до рассвета. Пиво проигрывает вину, а бильярд побеждает настолки.
Черный юмор, он как ноги - либо есть, либо нет.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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