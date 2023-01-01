⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань
Казань
Не могу уйти из книжного с пустыми руками. Смотрю ужасы, сериалы и за километры обхожу современный российский кинематограф. Со спортом на «Вы», точнее на «Вы кто такой?». Возможно, однажды, познакомимся.
Казань
Профиль пользователя Story
О себе
Не могу уйти из книжного с пустыми руками. Смотрю ужасы, сериалы и за километры обхожу современный российский кинематограф. Со спортом на «Вы», точнее на «Вы кто такой?». Возможно, однажды, познакомимся.
Прогулки это хорошо, но предпочитаю разговоры на кухне до рассвета. Пиво проигрывает вину, а бильярд побеждает настолки.
Черный юмор, он как ноги - либо есть, либо нет.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Другие пользователи из города Казань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам