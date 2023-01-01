О себе

Не могу уйти из книжного с пустыми руками. Смотрю ужасы, сериалы и за километры обхожу современный российский кинематограф. Со спортом на «Вы», точнее на «Вы кто такой?». Возможно, однажды, познакомимся.

Прогулки это хорошо, но предпочитаю разговоры на кухне до рассвета. Пиво проигрывает вину, а бильярд побеждает настолки.

Черный юмор, он как ноги - либо есть, либо нет.