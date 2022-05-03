Живу в дне сурка, жизнь чем то напоминает "бойцовский клуб". Музыку слушаю разную, иногда рок (эхо панк молодости) или гангста реп, или переделеки из однажды в россии. Занимаюмь спортом( зарядка по утра и вечерам) вообще всю жизнь со спортом подруку идем, по образованию учитель физической культуры, люблю готовить, ищу с кем можно в старости кататься в автобусе и бухтеть на молодёжь, или с горки или на лодке.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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