Казань
Профиль пользователя Sofya0960
О себе
Вкусы в музыке разнообразные, но в последнее время нравится русский рок, альтернатива) хожу в спортзал, в основном побегать, разгрузить голову через загрузку тела) нравится изучать всё время что-то новое, особенно в области IT и психологии
Обожаю шутить на разные темы и много смеяться:)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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