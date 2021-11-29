Вкусы в музыке разнообразные, но в последнее время нравится русский рок, альтернатива) хожу в спортзал, в основном побегать, разгрузить голову через загрузку тела) нравится изучать всё время что-то новое, особенно в области IT и психологии Обожаю шутить на разные темы и много смеяться:)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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