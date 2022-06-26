Казань
Профиль пользователя Snark

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О себе

Люблю фотографировать, занимаюсь дизайном, люблю прогулки, хожу в тренажёрный, катаюсь на роликах, слушаю спокойную музыку

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги
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