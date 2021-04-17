Казань
Профиль пользователя smllke

фото пользователя smllke
фото #2 пользователя smllke
фото #3 пользователя smllke
фото #4 пользователя smllke
фото #5 пользователя smllke
фото #6 пользователя smllke

О себе

вообще мне не 18,но сайт не дает поставить настоящий возраст
я Ви проще говоря
интересуюсь татуировками и пирсингу ,потому что учусь на тату мастера 🤪
Выпить о да это про меня🥂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Казань → собрать компанию

прогуляться ,найти подругу ,поделать классных фоточек и выпить 😝🍷🥂

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.