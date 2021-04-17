вообще мне не 18,но сайт не дает поставить настоящий возраст я Ви проще говоря интересуюсь татуировками и пирсингу ,потому что учусь на тату мастера 🤪 Выпить о да это про меня🥂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино

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