Казань
Профиль пользователя sleaz_y
О себе
Ищу друзей.
Из интересов: фантастика, рисования в диджитал, готика, эстетика 80х, музыка 70-90х годов (индастриал, пост-панк, эмбиент, электронная музыка).
Сама вегетарианка, но, для меня не принципиальны предпочтения других людей.))
Профиль обновлён 28 мая 2023 г.
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