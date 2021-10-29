1.5 года назад переехала в Казань.Так и не успела обзавестись друзьями. Ищу подруг с схожими интересами и взглядом на жизнь. Весёлая, добрая, активная. Можем гулять вечерами по городу, заниматься вместе спортом, кататься на лошадях, посещать различные заведения,обсуждать всё на свете. Люблю психологию, танцы, путешествия и ещё очень много чего, скучно точно не будет 🤪

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

Казань → прогуляться, перекусить Прогуляться по городу, перекусить, покататься на лошадях и т. д

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Не против сходить со мной попить кофе?😇

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.