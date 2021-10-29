Казань
Профиль пользователя Sevara
О себе
1.5 года назад переехала в Казань.Так и не успела обзавестись друзьями. Ищу подруг с схожими интересами и взглядом на жизнь. Весёлая, добрая, активная. Можем гулять вечерами по городу, заниматься вместе спортом, кататься на лошадях, посещать различные заведения,обсуждать всё на свете. Люблю психологию, танцы, путешествия и ещё очень много чего, скучно точно не будет 🤪
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
погулять, пообщаться, выпить кофе
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