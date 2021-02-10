Казань
Профиль пользователя Sarria_yoga

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О себе

Я тренер по йоге ☺️ Ищу самадхи

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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