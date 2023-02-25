Казань

Профиль пользователя SadBarash

О себе Люблю рок и читать книги, особенно русскую классику. Люблю ботать физику, творчество, узнавать новое в разных сферах.

Ищу интересных людей для общения и совместного времяпрепровождения

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Казань