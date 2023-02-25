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Казань
Профиль пользователя SadBarash

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О себе

Люблю рок и читать книги, особенно русскую классику. Люблю ботать физику, творчество, узнавать новое в разных сферах.
Ищу интересных людей для общения и совместного времяпрепровождения

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль
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