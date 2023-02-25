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Казань
Люблю рок и читать книги, особенно русскую классику. Люблю ботать физику, творчество, узнавать новое в разных сферах.
Казань
Профиль пользователя SadBarash
О себе
Люблю рок и читать книги, особенно русскую классику. Люблю ботать физику, творчество, узнавать новое в разных сферах.
Ищу интересных людей для общения и совместного времяпрепровождения
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль
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