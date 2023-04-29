Казань

Профиль пользователя Rustemvision

О себе Люблю кататься на велосипеде, смотреть кино, читать книги, общаться, слушать музыку, гулять и кататься по ночной Казани)

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