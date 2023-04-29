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Казань
Казань
Профиль пользователя Rustemvision
О себе
Люблю кататься на велосипеде, смотреть кино, читать книги, общаться, слушать музыку, гулять и кататься по ночной Казани)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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