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Казань
Профиль пользователя Rustemvision

фото пользователя Rustemvision

О себе

Люблю кататься на велосипеде, смотреть кино, читать книги, общаться, слушать музыку, гулять и кататься по ночной Казани)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе в центре)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

Откликнулось 9 участников

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