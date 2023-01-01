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Казань
Живу в лесу, строю дом, изучаю мир. Работаю коммерческим автором удаленно. Вместе с мужем воспитываю дочь, глажу котов, гуляю с собакой.
Казань
Профиль пользователя russula
О себе
Живу в лесу, строю дом, изучаю мир. Работаю коммерческим автором удаленно. Вместе с мужем воспитываю дочь, глажу котов, гуляю с собакой.
Люблю активный и пассивный отдых. Могу увлечённо собирать пазлы, читать книгу или играть в настолки. Либо пойти в поход с палатками или даже поехать автостопом в путешествие "дикарем".
Люблю интеллектуальные дискуссии.
Хочу устраивать рейвы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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