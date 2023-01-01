О себе

Живу в лесу, строю дом, изучаю мир. Работаю коммерческим автором удаленно. Вместе с мужем воспитываю дочь, глажу котов, гуляю с собакой.



Люблю активный и пассивный отдых. Могу увлечённо собирать пазлы, читать книгу или играть в настолки. Либо пойти в поход с палатками или даже поехать автостопом в путешествие "дикарем".



Люблю интеллектуальные дискуссии.



Хочу устраивать рейвы.