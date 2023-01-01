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Казань
Профиль пользователя russula

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О себе

Живу в лесу, строю дом, изучаю мир. Работаю коммерческим автором удаленно. Вместе с мужем воспитываю дочь, глажу котов, гуляю с собакой.

Люблю активный и пассивный отдых. Могу увлечённо собирать пазлы, читать книгу или играть в настолки. Либо пойти в поход с палатками или даже поехать автостопом в путешествие "дикарем".

Люблю интеллектуальные дискуссии.

Хочу устраивать рейвы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → пообщаться

Хочу найти собеседников, чтобы потом конвертировать их в друзей, если получится.

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Откликнулись 2 участника
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