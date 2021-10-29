Казань
Профиль пользователя Ruslan1337

фото пользователя Ruslan1337
фото #2 пользователя Ruslan1337

О себе

Работаю, сам себе п*здатый друг :D

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Пойти в клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Gusya
Казань → Другое

Приезжаем с подругами в Казань

маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.