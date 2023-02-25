Казань
Профиль пользователя RUSLAn13

фото пользователя RUSLAn13
фото #2 пользователя RUSLAn13
фото #3 пользователя RUSLAn13

О себе

Велосипед, кроссфит, долгие прогулки, путешествия, театр.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Сальвадора Дали

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.