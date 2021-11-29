Всем привет. Схожу в кино, театр или на концерт. За любую активность.

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.