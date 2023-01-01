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Казань
Казань
Профиль пользователя rococosha
О себе
Я музыкант, играю в казанской группе. Люблю гулять и ходить по магазинам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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