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Казань
Профиль пользователя rococosha

фото пользователя rococosha

О себе

Я музыкант, играю в казанской группе. Люблю гулять и ходить по магазинам

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Откликнулось 6 участников

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