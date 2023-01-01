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Казань
Казань
Профиль пользователя RezeDusha
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📺 Политика😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт
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