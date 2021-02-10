Казань
Профиль пользователя Rena
О себе
ИЩУ КОМПАНИЮ ХОДИТЬ В БАССЕЙН.
Очень люблю Азию, все с ней связанное. Китай, Япония, Корея. музыка, дорамы, аниме, культура.
Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Москва, в ожидании поезда.
Казань → активный отдых
Поход в бассейн к 11часам дня.
Казань → активный отдых
Заняться вместе спортом.
Казань → прогуляться, перекусить
Спорт, отдых, плавание.
Москва → прогуляться, перекусить
Москва, пересадка
Казань → активный отдых
Фитнес плюс бассейн.
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