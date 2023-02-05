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Казань
Казань
Профиль пользователя Razily
О себе
Я обожаю танцы , театр, путешествия и музыку❤️❤️❤️ )
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян
Участие в других событиях
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