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Казань
Профиль пользователя Razily

фото пользователя Razily

О себе

Я обожаю танцы , театр, путешествия и музыку❤️❤️❤️ )

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Bulat_Sh

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, сходить в кино, клуб, поиграть в настолки.

Откликнулись 4 участника

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