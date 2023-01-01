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Казань
Профиль пользователя RandAltor

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О себе

Учусь на физическом факультете кфу, увлекаюсь книгами (читаю фэнтези, научную фантастику, иногда философию), наукой (планирую связать с этим жизнь). Вообще мне нравится сам учебный процесс, очень люблю составлять всякие планы, так что мы могли бы учиться чему-либо вместе

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → пообщаться

Хочу собрать группу людей, с которыми можно обсуждать учёбу:)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 14 участников

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Псков → пообщаться

Место, где можно излить душу и поддержать друг друга

Откликнулись 4 участника

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