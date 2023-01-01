О себе

Учусь на физическом факультете кфу, увлекаюсь книгами (читаю фэнтези, научную фантастику, иногда философию), наукой (планирую связать с этим жизнь). Вообще мне нравится сам учебный процесс, очень люблю составлять всякие планы, так что мы могли бы учиться чему-либо вместе