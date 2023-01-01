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Казань
Казань
Профиль пользователя RandAltor
О себе
Учусь на физическом факультете кфу, увлекаюсь книгами (читаю фэнтези, научную фантастику, иногда философию), наукой (планирую связать с этим жизнь). Вообще мне нравится сам учебный процесс, очень люблю составлять всякие планы, так что мы могли бы учиться чему-либо вместе
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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