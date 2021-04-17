Казань
Профиль пользователя Rainrock

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О себе

Играю в настолки, из любимых «мрачная гавань», «Немезида», «особняки безумия» и тому подобные

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогулка по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

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