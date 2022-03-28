Я здесь чтобы найти друзей, с кем можно обсудить книги, кино, сыграть в настольные или компьютерные игры, прогуляться по городу, сходить в кино/театр или кафе) Из увлечений 1) Чтение книг. В основном художественная литература, в основном читаю жанры фантастка, фентези, детективы, в последнее время читаю классическую литературу. Любимые авторы: Харуки Мураками, братья Стругацкие, Роджер Желязны, Урсула Ле Гуин, Стивен Кинг и еще немало замечательных авторов) 2) Кино. Основные жанры — это комедии, экшн, драмы и т.д. Уже второй год пытаюсь посмотреть список фильмов из топа 250 Кинопоиска, процентов 60 уже посмотрел, открыл для себя очень много хороших фильмов. Любимые режиссеры Кристофер Нолан, Квентин Тарантино, Стивен Спилберг, Дэвид Финчер, Роберт Земекис, Уэс Андерсон, Леонид Гайдай, Мартин Скорсезе, Ридли Скотт, Гай Ричи, Пол Андерсон, Сергей Бондарчук, Владимир Бортко, Леонид Быков и этот список можно продолжать ещё долго) 3) Игры Играю как в настольные, так и компьютерные игры. Но в последнее время почти нет времени этим заниматься ( 4) Прогулки по городу, встречи с друзьями)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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