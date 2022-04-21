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Казань
Профиль пользователя Radmir.Safin

фото пользователя Radmir.Safin

О себе

Люблю спорт, интересуюсь политикой, новостями, занимаюсь спортивной журналистикой. Книги музеи театры выставки походы в кафе - ок. Не люблю нудные переписки. Предпочитаю написать, а не аудио и видео.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → другое
Наладить личку, а здесь я по приколу
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