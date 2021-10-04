Казань
Профиль пользователя Pretor

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О себе

Люблю спорт, летом часто катаюсь на велике, зависаю на баскет площадке, зимой сноуборд, нравится посещать спортивные мероприятия в качестве зрителя. В компании люблю покурить кальян.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → активный отдых

Погонять мяч

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Bur4ik
Санкт-Петербург → Другое

Поболтаем обо всем?)

маленькое фото пользователя Dysy
Казань → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое

Общение найти друзей

маленькое фото пользователя Zilantik
Казань → Другое

Прогулки по городу, и т.д)

маленькое фото пользователя WikaKlubnika
Казань → Другое

Ищу компанию для прогулок по городу

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя IIIRRRAAA
Казань → Другое

Прогуляться во дворе

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

маленькое фото пользователя Gusya
Казань → Другое

Приезжаем с подругами в Казань

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями

маленькое фото пользователя Albibina
Казань → Другое

Сгонять вместе в клуб.

маленькое фото пользователя Elya
Казань → Другое

Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

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