Казань
Профиль пользователя Pretor
О себе
Люблю спорт, летом часто катаюсь на велике, зависаю на баскет площадке, зимой сноуборд, нравится посещать спортивные мероприятия в качестве зрителя. В компании люблю покурить кальян.
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу найти новые общения/друзей.
Го болтать 😸
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Тусить в центре 🙂
Прогуляться
Поговорить на любую тему)
Поболтаем обо всем?)
Провести время
Общение найти друзей
Прогулки по городу, и т.д)
Ищу компанию для прогулок по городу
Поиграть в настолки
Прогуляться во дворе
Погулять по центру города
Приезжаем с подругами в Казань
Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями
Сгонять вместе в клуб.
Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь
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