Люблю спорт, летом часто катаюсь на велике, зависаю на баскет площадке, зимой сноуборд, нравится посещать спортивные мероприятия в качестве зрителя. В компании люблю покурить кальян.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

Казань → Другое Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Не против сходить со мной попить кофе?😇

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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